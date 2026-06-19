Voortvluchtige kindermisbruiker opgepakt in Berkel-Enschot

Een 42-jarige man is woensdag aangehouden in Berkel-Enschot. Hij moet nog een celstraf van dertien jaar uitzitten. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend.

De straf was de man eind april opgelegd vanwege het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner in het Verenigd Koninkrijk. De man sloeg na het vonnis op de vlucht.

Een paar weken geleden deden de Britse autoriteiten het verzoek om de man hier op te sporen. Dankzij informatie-uitwisseling werd zijn schuilplaats al snel gevonden.