VS: mogelijk ASML-machines in China ondanks exportbeperkingen

De Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, heeft bij de top van chipmachinefabrikant ASML zijn bezorgdheid geuit dat een van de meest geavanceerde machines van het bedrijf mogelijk in China terecht is gekomen. Dat meldde Bloomberg News donderdag op basis van ingewijden.

Dit zou in strijd zijn met Amerikaanse opgelegde exportbeperkingen. Het zou gaan om de extreem-ultraviolet-lithografiemachines (EUV-machines) van ASML. De beperkingen werden tijdens de eerste ambtsperiode van de Amerikaanse president Trump opgelegd.

Volgens bronnen zou ASML de minister hebben laten weten dat dit niet klopt. Het Amerikaanse ministerie van Handel reageerde niet op vragen over deze zaak van Bloomberg.

Bewijs niet ter goede trouw handelen

Meerdere hoge regeringsfunctionarissen, die op voorwaarde van anonimiteit spraken, zeggen bewijs te hebben dat erop wijst dat ASML niet te goeder trouw handelt, maar leverden daar geen bewijs bij Bloomberg voor aan.

Een woordvoerder van ASML zegt dat het bedrijf 'zich volledig inzet om aan alle toepasselijke regelgeving te voldoen'. Volgens hem heeft ASML eerder 'verschillende ongegronde geruchten weerlegd over het niet naleven van exportcontroles met betrekking tot China, die onjuist waren en schadelijk zijn voor onze reputatie'.

Verantwoordelijkheid serieus nemen

Bloomberg citeert een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die verklaart dat Nederland de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit zijn 'unieke rol in de halfgeleiderindustrie' serieus neemt. Nederland handhaaft de beperkingen 'zeer strikt' en 'grijpt altijd in wanneer dat nodig is.'