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Lading van vuilniswagen vat vlam in Tilburg
Vandaag om 09:29 • Aangepast vandaag om 13:37
De lading van een vuilniswagen vatte vrijdagochtend vlam tijdens het ophalen van afval aan de Korvelseweg in Tilburg. De brandweer bluste de lading.
De brandweer vertrok vervolgens samen met de vuilniswagen naar evenemententerrein Het Laar om daar de vuilniswagen leeg te kiepen. De brandweer heeft daar een nacontrole gedaan.
Het vuilnis wordt opgeruimd met een andere vuilniswagen. Hoe de brand kon uitbreken, is niet bekendgemaakt.
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