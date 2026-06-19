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Lading van vuilniswagen vat vlam in Tilburg

Vandaag om 09:29 • Aangepast vandaag om 13:37

De lading van een vuilniswagen vatte vrijdagochtend vlam tijdens het ophalen van afval aan de Korvelseweg in Tilburg. De brandweer bluste de lading. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer vertrok vervolgens samen met de vuilniswagen naar evenemententerrein Het Laar om daar de vuilniswagen leeg te kiepen. De brandweer heeft daar een nacontrole gedaan.

Het vuilnis wordt opgeruimd met een andere vuilniswagen. Hoe de brand kon uitbreken, is niet bekendgemaakt.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

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