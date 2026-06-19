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Ingetrokken vergunningaanvraag opslag goederen in Rijen
Vandaag om 09:43
De aanvraag voor een vergunning om goederen op te slaan aan de Industriestraat in Rijen is ingetrokken.
De vergunningaanvraag voor opslag van goederen op het adres Industriestraat 2 in Rijen is door de aanvrager ingetrokken. Het betrof locatieverzoek 2026051800087.
De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Hiermee komt de geplande opslag van goederen op dit terrein te vervallen.
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