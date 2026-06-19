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Loslopende hond gevonden in Best, politie zoekt baasje

Vandaag om 09:44
Foto: Instagram politie Best-Oirschot.
Foto: Instagram politie Best-Oirschot.

De politie is op zoek naar het baasje van een loslopende hond die donderdagnacht werd gevonden op de Terraweg in Best. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hond was voorzien van een chip. Het telefoonnummer dat hierop stond, bleek echter niet in gebruik. Het enige aanknopingspunt is de naam Gucci. 

Agenten hebben het dier opgevangen. Waar de politie als grapje een foto maakte van het dier achter tralies, laat ze weten dat de agenten supergoed voor hem zorgen. "Maar we zijn wel op zoek naar de eigenaar van Gucci." Ze vragen het baasje of mensen die weten waar hij thuishoort zich te melden.

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