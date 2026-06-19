Reglement raadscommissies Dongen aangepast per 1 juni 2026

De gemeenteraad van Dongen heeft het Reglement van orde op de raadscommissies aangepast. Vanaf 1 juni 2026 mogen fracties minimaal één en maximaal vijf leden per raadscommissie afvaardigen.

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De wijziging is vastgesteld tijdens een openbare vergadering op 4 juni 2026. Het betreft een aanpassing van artikel 4, lid 1 van het reglement, op voorstel van het presidium.

Met deze nieuwe regel wil de raad meer flexibiliteit bieden aan fracties in de samenstelling van de commissies. Het aangepaste reglement geldt vanaf 1 juni 2026.