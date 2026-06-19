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Lassen en opslag brandbare vloeistoffen bij Maxend 48a Nistelrode
Vandaag om 09:52
Bij Maxend 48a in Nistelrode is een melding gedaan voor lassen van metalen en opslag van brandbare vloeistoffen.
De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor activiteiten bij Maxend 48a in Nistelrode. Het gaat om het lassen van metalen en het opslaan van brandbare vloeistoffen, anders dan diesel, in bovengrondse opslagtanks.
De melding is op 30 april 2026 geregistreerd. Volgens de regels kan tegen deze melding geen bezwaar worden ingediend.
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