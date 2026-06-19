Evenement Den Kurá Wilhelmina in Breda krijgt vergunning

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het evenement Den Kurá Wilhelmina. Dit vindt plaats op 28 juni 2026 van twee tot vier uur ’s middags in het Wilhelminapark.

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Het evenement Den Kurá Wilhelmina is officieel goedgekeurd door de gemeente Breda. Het zal plaatsvinden in het Wilhelminapark en duurt twee uur, van veertien tot zestien uur. De vergunning draagt het kenmerk Z2026-004190.

Het besluit over de vergunning is onlangs verzonden. Het evenement biedt bezoekers een middag vol activiteiten in het bekende park. Het is nog niet bekend welke invulling het programma krijgt.