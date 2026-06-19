Zomerconcert Buurthuis Mozaïkhof krijgt vergunning

Het Zomerconcert bij Buurthuis Mozaïkhof in Breda heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op zondag 28 juni 2026 van twee uur tot half zes in de middag.

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De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het Zomerconcert bij Buurthuis Mozaïkhof aan de Philips Lammekensstraat. Het evenement staat gepland op zondag 28 juni 2026 en duurt van twee uur tot half zes.

Organisatoren moeten een vergunning aanvragen voor evenementen, zodat de veiligheid en het verkeer goed geregeld kunnen worden. Het kenmerk van deze vergunning is Z2026-004192. Meer informatie over afgegeven vergunningen is te vinden op de website van de gemeente Breda.