Evenementenvergunning Breda Live 2026 verleend

Breda Live mag in 2026 weer plaatsvinden op het Chasséveld. De gemeente heeft de vergunning verleend voor het tweedaagse evenement op 3 en 4 juli.

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Het muziekfestival Breda Live krijgt groen licht voor de editie van 2026. De gemeente Breda heeft de vergunning afgegeven voor het evenement op het Chasséveld. Het festival begint op vrijdag 3 juli om vier uur ’s middags en duurt tot elf uur ’s avonds. Zaterdag 4 juli start het programma om twee uur ’s middags en eindigt eveneens om elf uur ’s avonds.

Het evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers en staat bekend om optredens van bekende artiesten. Met de verleende vergunning is de organisatie klaar om verdere voorbereidingen te treffen.