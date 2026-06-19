Extra dakkapel gepland aan achterkant huis in Rosmalen

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een extra dakkapel aan de achterkant van een woning aan De Hoge Kamp 3.

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De aanvraag betreft een uitbreiding aan de achterzijde van de woning op het adres De Hoge Kamp 3, Rosmalen. Het kenmerknummer van de vergunningaanvraag is 079619501383.

De gemeente Den Bosch heeft nog geen beslissing genomen over de aanvraag. Pas na deze beslissing is bezwaar maken mogelijk.

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