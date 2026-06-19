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Rectificatie: kozijn op balkon Maasboulevard in Den Bosch

Vandaag om 09:56

Bij Maasboulevard 33 in Den Bosch is een fout in de omgevingsvergunning rechtgezet. Het gaat om het plaatsen van een kozijn op een balkon.

Gevonden voor jou

De eerder gepubliceerde informatie over een vergunningaanvraag bij Maasboulevard 31 blijkt niet te kloppen. Het juiste adres is Maasboulevard 33.

De vergunning betreft het plaatsen van een kozijn op een balkon. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.

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