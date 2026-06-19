Nieuwe stookinstallatie op Sluisweg in Den Bosch

Op de Sluisweg in Den Bosch wordt een kleine of middelgrote stookinstallatie vervangen. Dit is gemeld bij de gemeente en geregistreerd onder zaaknummer Z/267056.

Gevonden voor jou

De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor het vervangen van een stookinstallatie op het adres Sluisweg 200. Het betreft een kleine of middelgrote installatie. De melding is geregistreerd met DSO-kenmerk 2025112700708.

De melding is ingediend op 27 november 2025. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt, omdat het onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) valt. Dit besluit regelt hoe activiteiten moeten worden uitgevoerd om schade aan het milieu te voorkomen.