Vergunning aangevraagd voor renovatie monument Peperstraat Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het renoveren van de voorgevel van een gemeentelijk monument aan de Peperstraat 1 A in Kaatsheuvel.

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De aanvraag betreft het opknappen van de voorgevel van het pand aan de Peperstraat, een gemeentelijk monument. Het verzoek is op 16 juni 2026 bij de gemeente binnengekomen en maakt deel uit van de procedure voor een omgevingsvergunning.

Het monumentale pand ligt aan de Peperstraat in Kaatsheuvel en is een herkenbare locatie binnen de gemeente. Renovatie van monumenten moet zorgvuldig gebeuren, omdat deze gebouwen een belangrijke culturele waarde hebben.