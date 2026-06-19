Draagmuur wordt uitgebroken in woning Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het uitbreken van een draagmuur in een woning aan de Juliana van Stolbergstraat in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het wijzigen van de constructie door het verwijderen van een draagmuur in het pand op Juliana van Stolbergstraat 24. Deze vergunningaanvraag is op 16 juni 2026 ingediend.

Het uitbreken van een draagmuur kan invloed hebben op de stabiliteit van een gebouw. Daarom is hiervoor een speciale vergunning nodig. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures.