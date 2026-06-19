Vergunningsaanvraag voor woning aan Eikendijk in Kaatsheuvel aangepast

Een aanvraag voor een woning aan de Eikendijk in Kaatsheuvel is aangepast. Het adres ontbrak in een eerdere publicatie en is nu toegevoegd.

Gevonden voor jou

Op 20 mei 2026 is een aanvraag gepubliceerd voor het bouwen van een woning aan de Eikendijk, perceel O, nummer 1113 in Kaatsheuvel. In die publicatie was per ongeluk het adres niet vermeld. Dit is nu gecorrigeerd.

De aanvraag, met kenmerk 0809Z2608444, is op 13 mei 2026 ontvangen. Het betreft de realisatie van een woning op de genoemde locatie. De oorspronkelijke publicatie is terug te vinden in het Gemeenteblad 2026 onder nummer 235707.