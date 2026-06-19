Café De Mèrt krijgt ontheffing sluitingstijd voor festiviteit

Café De Mèrt in Boxtel heeft een ontheffing gekregen om op vrijdag 26 juni tot drie uur ’s nachts open te blijven voor een speciale festiviteit.

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De gemeente Boxtel heeft een incidentele ontheffing verleend aan Café De Mèrt aan de Markt 12M. Dit betekent dat het café op vrijdag 26 juni 2026 tussen middernacht en drie uur ’s nachts open mag blijven in verband met een bijzondere festiviteit.

De ontheffing is verleend op basis van de Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012. Het gaat om een eenmalige toestemming, en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit.