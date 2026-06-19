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Boxtel: Vergunning voor rooien boom ingetrokken
Vandaag om 09:58
De vergunningaanvraag voor het rooien van een reuzenlevensboom in Boxtel is ingetrokken. Het ging om een boom aan de Albinonistraat 41, vlak bij een woning. De aanvrager trok het verzoek op 17 juni 2026 terug.
Op 28 mei 2026 was een vergunning aangevraagd om een reuzenlevensboom te rooien, met herplant, aan de zijkant van een woning in Boxtel. Het verzoek betrof de boom op de Albinonistraat 41.
Op 17 juni heeft de aanvrager het verzoek ingetrokken. De reden hiervoor is niet bekendgemaakt.
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