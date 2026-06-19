Vergunningsaanvraag voor Nimrodlaan 2 in Boxtel

Voor een woning aan de Nimrodlaan in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een beukenboom en de bouw van twee bouwwerken op het erf.

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De aanvraag betreft een woning aan de Nimrodlaan 2. Het gaat om de bouw van twee bijbehorende bouwwerken op het achter- en zijerf van de woning en het kappen van een beukenboom. Hiervoor is een vergunning aangevraagd op 17 juni 2026.

De aanvraag valt onder de categorie ‘Buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA) en kappen. Het proces bevindt zich nog in de voorbereidende fase. Bezwaarschriften kunnen pas worden ingediend nadat de vergunning is verleend.