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Herpen: aanvraag omgevingsvergunning voor vleesvee en luchtwassysteem

Vandaag om 09:58

In Herpen is een aanvraag gedaan om melkvee te vervangen door vleesvee. Ook willen ze enkele varkensafdelingen aansluiten op een luchtwassysteem.

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De aanvraag is ontvangen door burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Het gaat om een wijziging in de veehouderij op Beemdenweg 1, waarbij melkvee wordt vervangen door vleesvee. Daarnaast willen ze een luchtwassysteem installeren voor enkele afdelingen met vleesvarkens.

De aanvraag is ingediend op 16 juni 2026 en heeft zaaknummer Z/507838. Op dit moment kunnen inwoners nog niet reageren op deze aanvraag.

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