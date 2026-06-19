Garage op Krommeniestraat mag zonder vergunning worden gebouwd

Een aanvraag voor een garage op de Krommeniestraat in Tilburg blijkt overbodig. Gemeente Tilburg heeft besloten geen vergunning te verlenen, omdat de bouw vergunningsvrij is.

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De aanvraag voor het plaatsen van een garage op het adres Krommeniestraat 64 in Tilburg, geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003572, is op 21 maart 2026 bij de gemeente binnengekomen. Uit onderzoek blijkt dat het plaatsen van de garage geen vergunning vereist volgens de geldende regels. De gemeente heeft dit vastgelegd in een officieel besluit.

Met deze zogenaamde positieve weigering kan de garage zonder verdere toestemming gebouwd worden. Het besluit is openbaar en belanghebbenden kunnen het inzien bij de gemeente. Het adres bevindt zich in postcodegebied 5045RX.