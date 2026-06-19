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Vergunning verleend voor bouwplaats Achthoevenstraat in Udenhout

Vandaag om 10:01

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het inrichten van een bouwplaats aan de Achthoevenstraat in Udenhout. De aanvraag betrof het opslaan van roerende zaken op een locatie bij de groenstrook nabij de Hogewey.

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De vergunningaanvraag werd op 21 mei 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00006417. Het besluit heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken, zoals materialen of objecten die nodig zijn voor de bouwplaats.

De locatie waar dit plaatsvindt, is gelegen aan de Achthoevenstraat in Udenhout, vlakbij de groenstrook bij de Hogewey. De gemeente heeft laten weten dat dit besluit mogelijk veranderingen in de directe omgeving met zich mee kan brengen.

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