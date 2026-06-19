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Nieuwe woongebouwen met 272 appartementen aan de Hopliedenkade

Vandaag om 10:01

De gemeenteraad van Tilburg heeft een plan vastgesteld voor vijf woongebouwen aan de Hopliedenkade. Het gaat om maximaal 272 appartementen en een parkeergarage. Het plan ligt van 22 juni tot en met 3 augustus 2026 ter inzage.

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Het plan omvat de vervanging van de huidige bebouwing, genaamd ‘de Residentie’, door vijf nieuwe woongebouwen. Naast de appartementen komt er een ondergrondse parkeergarage. Het eerste woongebouw zal bestaan uit 76 huurwoningen.

Het besluit om het omgevingsplan te wijzigen en de omgevingsvergunning voor fase één zijn digitaal in te zien. Deze documenten zijn beschikbaar via het Omgevingsloket en www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden hebben tijdens de inzagetermijn van zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. Het plan treedt vier weken na bekendmaking in werking, tenzij de voorzieningenrechter anders beslist.

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