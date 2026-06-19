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Vergunningsaanvraag afvalverwerking in Mierlo

Vandaag om 10:01

Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. heeft een vergunning aangevraagd om milieubelastende activiteiten te wijzigen. De aanvraag geldt voor een locatie aan de Haesweg in Mierlo.

Gevonden voor jou

Het bedrijf wil op de genoemde locatie bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu en valt onder de regels van de Omgevingswet.

De aanvraag is ingediend op 26 mei 2026 en wordt behandeld door de gemeente Geldrop-Mierlo. Het gaat om kadastrale percelen met nummers 1945 en 1946. Aan het verzoek is zaaknummer Z-2026-009130 gekoppeld.

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