Vakantiewoningen gepland in loods Valkenswaard

Er is een vergunning aangevraagd om een loods aan de Peedijk in Valkenswaard deels te verbouwen tot twee vakantiewoningen.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 17 juni 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om plannen om een bestaande loods aan de Peedijk 39 gedeeltelijk te verbouwen tot twee vakantiewoningen. De aanvraag is ingediend onder zaaknummer 495649.

De plannen zijn bedoeld voor bouwactiviteiten en vallen onder de categorie 'bouwen'. Omdat het om een kennisgeving van de aanvraag gaat, liggen de documenten niet ter inzage en kan er niet formeel op gereageerd worden.