Renovatie van 26 woningen in Zevenbergen gepland

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor het renoveren van 26 woningen op diverse adressen in Zevenbergen. De aanvraag werd ingediend op 16 juni 2026.

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Het gaat om woningen aan de Hazeldonkse Zandweg, Sint Josephplein en Sint Josephstraat. De huizen zijn verdeeld over oneven en even nummers op meerdere locaties binnen deze straten.

Deze aanvraag is onderdeel van de procedure voor een omgevingsvergunning. De gemeente benadrukt dat het op dit moment enkel een informatieve melding is. Bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen over de vergunning.

Voor meer informatie of om de aanvraag in te zien, kan contact worden opgenomen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.