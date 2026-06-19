Vergunningsaanvraag voor uitbreiding containerveld in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om het containerveld naast Rucphensebaan 84 in Roosendaal uit te breiden.

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Op 5 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een containerveld op de locatie naast Rucphensebaan 84. Het gebied is kadastraal bekend als RSD00, sectie A, nummer 282, in Roosendaal en Nispen.

De aanvraag heeft registratienummer 2026OPA049072. Inwoners kunnen de documenten op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de vergunning.