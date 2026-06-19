Evenementaanvraag voor Binnenstad Roosendaal ingediend

Er is een aanvraag ingediend voor een evenement in de Binnenstad van Roosendaal. Het gaat om het Oranjepleintje, het Wapen van Roosendaal en Tom's Diner. De aanvraag is geregistreerd op 3 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het evenement in Roosendaal betreft meerdere locaties in het centrum, waaronder het Oranjepleintje en twee horecagelegenheden: het Wapen van Roosendaal en Tom's Diner. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026AEV049008.

Wie de details van de aanvraag wil inzien, kan op afspraak terecht bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk. Dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de vergunning.