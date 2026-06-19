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Verbouwing woning Euklaasdijk in Roosendaal goedgekeurd
Vandaag om 10:02
De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan de Euklaasdijk 8. Het besluit is op 15 juni 2026 verzonden.
De woning aan de Euklaasdijk in Roosendaal mag worden uitgebreid en verbouwd. De omgevingsvergunning hiervoor is goedgekeurd door de gemeente. Het besluit, met registratienummer 2025OPA046172, is op 15 juni 2026 bekendgemaakt.
Met de vergunning kan de eigenaar aanpassingen aan het pand realiseren. De exacte details van de uitbreiding zijn niet nader omschreven in de bekendmaking.
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