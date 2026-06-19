Uitweg aangevraagd voor locatie Bovendonk in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg op Bovendonk 94 in Roosendaal.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de uitweg aan Bovendonk 94, 4707 ZV Roosendaal, is ingediend op 12 juni 2026. Het betreft een melding met registratienummer 2026AUW049137.

Een uitweg is een toegang vanaf een perceel naar de openbare weg. De ingediende aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.