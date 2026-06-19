Beslistermijn voor verbouwing woning in Wouw verlengd

De beslissing over de vergunning voor een woninguitbreiding aan Plantagebaan 23 in Wouw is uitgesteld. Het gaat om een aanvraag voor verbouwing en uitbreiding.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van de woning aan Plantagebaan 23, 4724 CG Wouw. Het registratienummer van het dossier is 2026OPA048411.

De beslistermijn is verlengd, wat betekent dat het proces meer tijd in beslag neemt voordat er een definitief besluit wordt genomen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor extra onderzoek of het verwerken van aanvullende informatie.