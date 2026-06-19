THOR Halve Marathon in Roosendaal op 28 juni 2026

Er is een vergunning aangevraagd voor de THOR Halve Marathon in Roosendaal. Het evenement staat gepland op zondag 28 juni 2026 en zal plaatsvinden op diverse wegen binnen de gemeente.

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De aanvraag voor de halve marathon is ingediend op 13 maart 2026 en geregistreerd onder nummer 2026AEV046970. Bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal kan deze aanvraag op afspraak worden ingezien.

Het gaat om een sportevenement dat de straten van Roosendaal zal vullen met enthousiaste deelnemers. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment niet mogelijk, pas na het nemen van een besluit kan dit worden gedaan.