Schoolgebouw Veldhoven opnieuw in bruikleen

De gemeente Veldhoven wil een schoolbijgebouw aan de Platanenlaan opnieuw in bruikleen geven aan Stichting Zuiderbos. Het gebouw wordt al gebruikt door de stichting en blijft nodig vanwege ruimtegebrek.

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Het gaat om een bijgebouw van ongeveer 239 vierkante meter aan de Platanenlaan 26c in Veldhoven. De bruikleenovereenkomst begint op 15 juli 2026 en duurt één jaar. Stichting Zuiderbos is volgens de gemeente de enige logische kandidaat voor deze overeenkomst.

Het schoolbestuur gebruikt het gebouw al langere tijd, omdat het hoofdgebouw te klein is voor het aantal leerlingen van de school voor Speciaal Onderwijs en Speciaal Voortgezet Onderwijs. De gemeente en de stichting hebben beide in het gebouw geïnvesteerd. De overeenkomst zorgt ervoor dat Veldhoven voldoet aan de wettelijke verplichting om goede onderwijshuisvesting te bieden.