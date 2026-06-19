Deurne past regels huishoudelijke ondersteuning aan

De gemeente Deurne heeft de regels voor huishoudelijke ondersteuning aangepast. Vanaf nu wordt de inzet van deze ondersteuning niet meer resultaatgericht beoordeeld, maar op basis van tijd. De veranderingen gaan in na bekendmaking en gelden voor nieuwe aanvragen en verlengingen.

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In Deurne wordt huishoudelijke ondersteuning voortaan toegekend op basis van tijd, waarbij het actuele Normenkader huishoudelijke ondersteuning van bureau HHM als richtlijn dient. Dit kader bepaalt objectief welke activiteiten en frequentie nodig zijn om een huishouden schoon en leefbaar te houden. Het vervangt de eerdere methode waarbij het resultaat werd beoordeeld op basis van reinheidseisen.

Met de nieuwe aanpak wordt meer rekening gehouden met de persoonlijke situatie van cliënten. De inzet kan variëren afhankelijk van wat iemand zelf belangrijk vindt voor zijn leefomgeving. Een Wmo-consulent bespreekt met de cliënt en mantelzorgers welke taken zelf uitgevoerd kunnen worden en welke ondersteuning nodig is. Zelfredzaamheid blijft hierbij een belangrijk uitgangspunt.

De gewijzigde verordening treedt in werking na bekendmaking. Oude indicaties blijven voorlopig onder de oude regels vallen, totdat ze worden omgezet naar de nieuwe systematiek.