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Uitstel besluit omgevingsvergunning Oranjestraat in Best

Vandaag om 10:03

De gemeente Best heeft de beslissing over een bouwvergunning voor een aanbouw met overkapping aan de Oranjestraat met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een aanbouw met een overkapping aan de Oranjestraat 37 in Best. De vergunning omvat zowel bouwtechnische activiteiten als aanpassingen aan het omgevingsplan.

Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000857. Door het uitstel neemt de gemeente extra tijd om het plan te beoordelen. Bezwaar maken tegen dit besluit is niet mogelijk.

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