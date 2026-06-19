Mobiel toilet geplaatst op Scheerlingstraat in Vught

In Vught is toestemming gegeven om een mobiel toilet te plaatsen aan de Scheerlingstraat. Het toilet mag daar staan van 8 juni 2026 tot en met 2 juli 2026.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een ontheffing verleend voor het plaatsen van een mobiel toilet aan de Scheerlingstraat 2. Dit tijdelijke toilet zal beschikbaar zijn tussen 8 juni en 2 juli 2026.

De ontheffing is op 17 juni 2026 verzonden naar de aanvrager. Het gebruik van een mobiel toilet kan handig zijn bij evenementen of werkzaamheden waarbij geen vaste sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn.