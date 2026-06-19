Bouwplannen voor twee-onder-een-kap woning in Chaam

In Chaam is een aanvraag ingediend voor de bouw van een twee-onder-een-kap woning aan Brabander 31-33. Het verzoek werd op 16 juni 2026 ontvangen door de gemeente Alphen-Chaam.

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De locatie waar de nieuwe woningen gepland staan, ligt in de wijk Eijckenwijk. Het betreft bouwnummers 2 en 3. De aanvraag is nog in behandeling, en een besluit hierover zal later openbaar worden gemaakt.

De gemeente benadrukt dat er pas bezwaar gemaakt kan worden als er een besluit is genomen over de aanvraag. Voor vragen over de plannen kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente Alphen-Chaam.