Opslag van goederen gemeld aan Goorkensweg in Uden

Bij de gemeente Maashorst is een melding gedaan voor het opslaan van goederen aan de Goorkensweg in Uden. De melding is op 22 april 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De opslag van goederen zal plaatsvinden op het adres Goorkensweg 1 in Uden. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar mogelijk is.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026042201064 en zaaknummer Z/507309. Burgemeester en wethouders hebben hiervan kennis genomen.