Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor woonunit in Volkel

Vandaag om 10:07

De gemeente heeft de beslistermijn voor een tijdelijke woonunit aan Oosterheidestraat 7 in Volkel verlengd met maximaal zes weken. Het verlengingsbesluit is op 17 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van een woonunit voor een periode van maximaal drie jaar. Hiervoor wijkt de aanvraag af van de regels in het omgevingsplan.

Het verlengingsbesluit is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.