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Beslistermijn verlengd voor woonunit in Volkel
Vandaag om 10:07
De gemeente heeft de beslistermijn voor een tijdelijke woonunit aan Oosterheidestraat 7 in Volkel verlengd met maximaal zes weken. Het verlengingsbesluit is op 17 juni 2026 verzonden.
De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van een woonunit voor een periode van maximaal drie jaar. Hiervoor wijkt de aanvraag af van de regels in het omgevingsplan.
Het verlengingsbesluit is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze verlenging.
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