Maashorst opent inschrijving voor tweede zonnepark-tender

Vanaf 11 juni 2026 kunnen initiatieven zich inschrijven voor 30 hectare aan nieuwe zonneparken in Maashorst. De gemeente wil hiermee bijdragen aan haar doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

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Maashorst stelt opnieuw 30 hectare beschikbaar voor de ontwikkeling van zonneparken. Dit maakt deel uit van de gemeentelijke ambitie om een toekomstbestendige en duurzame energievoorziening te realiseren. De tweede tender, genaamd Zon-op-land, staat open van 11 juni tot en met 12 oktober 2026.

De zonneparken mogen maximaal 20 hectare groot zijn, afhankelijk van het landschapstype. Inwoners en bedrijven moeten minimaal 50 procent lokaal eigendom hebben in de projecten. Een deskundigenpanel beoordeelt de initiatieven, waarna het college van Maashorst in april 2027 een besluit neemt over de voorkeursvolgorde.

De gemeente streeft ernaar om voor 2030 in totaal 55 tot 60 hectare aan grondgebonden zonneparken te realiseren. Dit sluit aan bij de doelen van de Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant, waarin Maashorst een bijdrage levert van 0,15 TWh aan duurzame energieopwekking.