Geldrop-Mierlo inventariseert kunst- en erfgoedcollectie

De gemeente Geldrop-Mierlo is begonnen met het inventariseren van haar kunst- en erfgoedcollectie. De verzameling, die verspreid ligt over gemeentelijke locaties en opslagruimtes, bevat kunstwerken, antieke meubels en andere waardevolle objecten.

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De gemeente heeft tot nu toe geen compleet overzicht van wat er in de collectie zit. Ook ontbreken duidelijke afspraken over het beheer van de verzameling. Daarom wordt nu onderzocht welke objecten in bezit zijn, waar ze vandaan komen en wat hun waarde is.

Externe deskundigen zijn ingeschakeld om de inventarisatie grondig uit te voeren. Zij brengen de collectie in kaart en taxeren de objecten. Op basis van deze informatie kan de gemeente besluiten welke stukken behouden blijven en welke een andere bestemming krijgen, zoals een museum of erfgoedorganisatie.

Nieuw beleid in ontwikkeling

Voor de objecten die niet in de gemeentelijke collectie blijven, komt er een zorgvuldig traject om ze af te stoten. Hierbij worden wettelijke regels en zorgvuldigheidsnormen gevolgd. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan nieuw beleid om het beheer en de opslag van dergelijke collecties in de toekomst beter te organiseren.

Als er objecten verkocht of overgedragen worden, gebeurt dat transparant en waar nodig met openbare aankondigingen. De gemeente wil hiermee zorgen voor een verantwoord beheer van haar kunst- en erfgoedcollectie.