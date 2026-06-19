Wethouder Wijnen-Koenen benoemd tot bestuurslid GGD Brabant-Zuidoost

Wethouder L.J.J.M. Wijnen-Koenen uit Bergeijk is benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van GGD Brabant-Zuidoost. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bergeijk en gaat in na bekendmaking.

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De benoeming van wethouder Wijnen-Koenen als bestuurslid is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling van de GGD Brabant-Zuidoost. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de gezondheidsdiensten in de regio.

Het besluit is op 2 juni 2026 ondertekend door de burgemeester en gemeentesecretaris van Bergeijk. Vanaf de dag na bekendmaking heeft het rechtskracht.