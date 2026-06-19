Burgemeester Bergeijk lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten

W.J.G. Delissen-van Tongerlo is aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van GR Samenwerking Kempengemeenten. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bergeijk en treedt in werking na bekendmaking.

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Burgemeester (wnd.) W.J.G. Delissen-van Tongerlo vertegenwoordigt Bergeijk voortaan in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten. Dit orgaan houdt zich bezig met regionale samenwerking in de Kempengemeenten.

Het aanwijzingsbesluit is gebaseerd op artikel 5, lid 1 van de regeling en is op dinsdag 2 juni 2026 ondertekend. De gemeente heeft bekendgemaakt dat het besluit vanaf de dag na publicatie officieel van kracht wordt.