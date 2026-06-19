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Wethouder Wijnen-Koenen bestuurslid Zorg- en Veiligheidshuis
Vandaag om 10:09
Wethouder L.J.J.M. Wijnen-Koenen is benoemd tot bestuurslid van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bergeijk en treedt in werking na bekendmaking.
Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant werkt aan problemen waarbij zorg en veiligheid samenkomen, zoals bij criminaliteit of complexe zorgvragen. Wethouder Wijnen-Koenen zal als bestuurslid bijdragen aan het beleid en de samenwerking binnen deze organisatie.
Het aanwijzingsbesluit is genomen op basis van het samenwerkingsconvenant van het Zorg- en Veiligheidshuis, artikel 6 lid 2b. De benoeming is officieel op 2 juni 2026 in Bergeijk ondertekend door de waarnemend burgemeester en de gemeentesecretaris.
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