Goirle vraagt inwoners om mee te denken over noodsituaties

Inwoners van Goirle kunnen deze maand meedenken over hoe de gemeente haar weerbaarheid bij noodsituaties kan vergroten. Een vragenlijst hierover is naar het inwonerpanel gestuurd en ook andere inwoners kunnen deelnemen.

Gevonden voor jou

De gemeente Goirle heeft een onderzoek gestart naar maatschappelijke weerbaarheid. Het inwonerpanel heeft een vragenlijst ontvangen waarin gevraagd wordt naar hoe inwoners zich voorbereiden op noodsituaties. Het doel is om inzicht te krijgen in wat er leeft en hoe de gemeente beter kan inspelen op calamiteiten.

De vragenlijst staat open voor alle inwoners van Goirle die mee willen denken. Het invullen kost ongeveer tien minuten en kan tot en met maandag 29 juni worden afgerond. Het onderzoek biedt een kans om ideeën en verbeterpunten aan te dragen.

Wat is het inwonerpanel?

Het inwonerpanel bestaat uit inwoners van Goirle die 16 jaar of ouder zijn. Zij denken mee over actuele thema’s binnen de gemeente. Het panel krijgt regelmatig vragenlijsten toegestuurd om input te leveren. Inwoners die nog geen lid zijn, kunnen zich eenvoudig aanmelden via de website van de gemeente.

Met dit onderzoek hoopt de gemeente een beter beeld te krijgen van hoe inwoners omgaan met noodsituaties en wat zij nodig hebben om zich goed voorbereid te voelen. De resultaten worden gebruikt om beleid en praktische maatregelen te verbeteren.