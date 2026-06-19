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Jaarmarkt Loswal gepland voor augustus 2026 in Baarle-Nassau
Vandaag om 10:10
Op 23 augustus 2026 vindt de Jaarmarkt Loswal plaats in Baarle-Nassau, van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.
De Jaarmarkt Loswal staat gepland voor zaterdag 23 augustus 2026 en zal gehouden worden op de Loswal in Baarle-Nassau. Het evenement duurt van tien uur ’s ochtends tot vijf uur in de middag.
Het is een rectificatie van eerder gepubliceerde informatie over de vergunningaanvraag. Inwoners en bezoekers kunnen tijdens de jaarmarkt genieten van kraampjes en activiteiten op deze locatie.
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