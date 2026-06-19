Nieuwe laadplekken voor elektrische auto's in Cranendonck

In Cranendonck worden op verschillende locaties parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het gaat om plekken in Budel, Budel-Dorplein en Maarheeze.

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De gemeente Cranendonck heeft een ontwerpverkeersbesluit genomen om op meerdere plekken laadstations voor elektrische auto’s in te richten. Zo worden in Budel parkeerplaatsen aangewezen bij De Specht (nabij Patrijslaan 25), Herenstraat en De Esdoorn. Ook in Maarheeze komen plekken bij de Stationsstraat en Kluut.

Daarnaast is besloten om twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen op enkele andere locaties. In Budel-Dorplein gaat het om de Hoofdstraat en Boszicht. In Budel komen gereserveerde plekken bij de Akenstraat en De Specht (nabij huisnummer 9).

De gemeente heeft deze locaties gekozen om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren. Door meer laadpunten beschikbaar te maken, hoopt Cranendonck het elektrisch rijden toegankelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Het voorstel is nog in de ontwerpfase. Meer informatie over de verkeersbesluiten is te vinden op de officiële website van de gemeente Cranendonck.