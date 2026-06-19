Gemeente Maashorst organiseert inspreekavond over toekomstplannen

De gemeenteraad van Maashorst organiseert op woensdag 1 juli een inspreekavond over de toekomstplannen van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Uden.

Gevonden voor jou

De inspreekavond biedt inwoners de kans om hun ideeën en meningen te delen over belangrijke onderwerpen zoals veiligheid, huisvesting, zorg, duurzaamheid en het verkeer. De gemeenteraad luistert naar alle suggesties en beslist later welke ideeën meegenomen worden in de plannen voor 2027 en daarna.

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 juli wordt besproken welke voorstellen daadwerkelijk worden opgenomen in de Kaderbrief. Dit document bevat de toekomstplannen van de gemeente Maashorst en geeft inzicht in de financiering daarvan. Mogelijk worden sommige ideeën pas later verwerkt, bijvoorbeeld bij de begrotingsbespreking op 12 november.

Terugkoppeling voor deelnemers

Iedereen die deelneemt aan de inspreekavond krijgt op een later moment te horen welke suggesties wel of niet zijn verwerkt in de plannen. Zo blijft duidelijk wat er met de ingebrachte ideeën gebeurt.

De documenten ter voorbereiding op de inspreekavond zijn beschikbaar via de website van de gemeenteraad. De gemeenteraad hoopt op een goede opkomst en kijkt uit naar de inbreng van inwoners op 1 juli.