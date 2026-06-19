Maashorst scherpt regels aan voor verhuur aan arbeidsmigranten

De gemeente Maashorst heeft nieuwe regels vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers. Het doel is om de woonkwaliteit en leefbaarheid in woonwijken te verbeteren. Vanaf 2027 is verhuur zonder vergunning verboden. Ook worden verkamerde woningen in woonkernen geleidelijk afgebouwd.

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Internationale werknemers, zoals arbeidsmigranten en seizoenwerkers, zijn belangrijk voor de Brabantse economie. Ze verblijven meestal tijdelijk in Nederland en hebben behoefte aan passend onderdak. Vaak wonen zij met meerdere personen in één woning, wat kan leiden tot problemen zoals overbewoning, parkeerdruk en andere vormen van overlast.

Om deze problemen te verminderen, voert Maashorst een verplichte verhuurvergunning in. Huisvestingsaanbieders moeten uiterlijk 1 januari 2027 zo’n vergunning aanvragen. Nieuwe huisvestingslocaties mogen pas worden gebruikt als alle juiste vergunningen zijn verleend. Na deze datum is het niet meer toegestaan om zonder vergunning woonruimte te verhuren aan internationale werknemers.

Huisvesting buiten woonkernen

Daarnaast wil de gemeente verkamerde woningen in woonkernen geleidelijk afbouwen. In plaats daarvan wordt ingezet op huisvesting bij bedrijven of op geschikte locaties buiten de woonwijken. Dit moet de druk op de woningmarkt verlichten en overlast in woonwijken verminderen.

Om te voorkomen dat internationale werknemers zonder onderdak komen te zitten, bekijkt de gemeente tijdelijke maatwerkoplossingen voor bestaande verkamerde woningen. De gevolgen van de nieuwe regels worden niet direct merkbaar, zodat aanbieders de tijd krijgen om aan de eisen te voldoen.