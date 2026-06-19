A50 vier nachten afgesloten voor onderhoud

De A50 tussen Wijchen en Veghel is van 22 tot en met 25 juni vier nachten afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

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Rijkswaterstaat voert van maandag 22 juni tot en met donderdag 25 juni onderhoudswerkzaamheden uit aan de A50. Gedurende vier nachten wordt telkens een deel van de snelweg afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats tussen knooppunt Bankhoef bij Wijchen en Veghel, in beide richtingen.

De afsluitingen beginnen elke avond om half tien met het sluiten van enkele opritten. Vanaf negen uur ’s avonds gaat het betreffende traject dicht, tot vijf uur ’s ochtends. Zo blijft de overlast beperkt tot rustige uren. Op- en afritten binnen de afgesloten delen zijn gedurende deze periode niet toegankelijk.

Omleidingen en extra reistijd

Verkeer wordt omgeleid via gele borden langs alternatieve routes. Afhankelijk van waar automobilisten vandaan komen en naartoe gaan, kan de vertraging oplopen tot twintig minuten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis goed te plannen.

De werkzaamheden omvatten onder andere het maaien van bermen, snoeien van begroeiing en onderhoud aan borden en markeringen. Dit zorgt ervoor dat de weg veilig blijft en verkeer goed kan doorstromen. Het werk is bewust ’s nachts gepland, omdat het dan minder druk is.